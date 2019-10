Angola: L'OMS et l'UNICEF réitèrent leur soutien à la vaccination de routine en Angola

Luanda — L'Organisation mondiale de la santé (OMS) et l'UNICEF ont réitéré vendredi, à Luanda, leur soutien au Gouvernement angolais, afin de mettre en place un système de surveillance solide et la vaccination systématique pour prévenir, détecter et réagir rapidement à tous les cas de poliomyélite.

Selon la représentante de l'OMS en Angola, Fernanda Alves, l'organisation et les partenaires stratégiques de lutte contre la poliomyélite, y compris les agences des Nations Unies, soutiennent le gouvernement angolais dans ses actions et stratégies de contrôle et de blocage de la transmission du poliovirus, en fournissant des ressources humaines et financières.

Pour le représentant de l'OMS en Angola, cette campagne constitue une bonne réponse du gouvernement angolais pour bloquer l'épidémie dans le pays et revêt une importance capitale compte tenu du nombre d'enfants à vacciner.

La représentante de l'UNICEF en Angola, Patricia Portela, a également réitéré l'appui de l'UNICEF en réponse à l'épidémie, informant que l'UNICEF soutenait la formation de plus de 10 000 mobilisateurs dans diverses provinces angolaises, la capacitation de plus de 30 techniciens logistiques et de chaîne du froid.

Elle a ajouté que l'UNICEF s'employait également à faire en sorte que les vaccins arrivent dans le pays par le biais de son canal logistique et supervise les campagnes menées dans diverses provinces avec la participation de 10 techniciens en communication avec les communautés.