Madagascar: Marchés publics - L'ARMP lance un programme de renforcement de capacités

La bonne gouvernance passe aussi par une meilleure gestion des marchés publics. Raison pour laquelle, l'Autorité de Régulation des Marchés Publics multiplie les efforts pour y parvenir. Les actions menées se situent actuellement au niveau de la vulgarisation de la n°2016-055 du 25 janvier 2017 portant sur les marchés publics.

C'est ainsi qu'un programme de renforcement de capacités est actuellement en cours pour les acteurs de la commande publique des services techniques déconcentrés au niveau des 18 chefs-lieux de région de Madagascar.

Indispensable

Lors d'un point de presse qu'il a donné, hier à Anosy, le DG de l'ARMP, Vonjy Razafy Harisson a expliqué que les donnes ont changé depuis la promulgation progressive des textes d'application du code des marchés publics de 2017. Du coup, il s'avère indispensable de renforcer la capacité des exécutants des mesures prévues dans ces textes. « La bonne application de ces textes a le mérite de renforcer la bonne gouvernance financière dans un premier temps et d'accélérer l'exécution des dépenses publiques, tout en préservant l'utilisation rationnelle et efficiente des derniers publics dans un deuxième temps ». Et c'est ce qui justifie les efforts menés par l'ARMP afin que les responsables et acteurs de la commande publique bénéficient d'un programme de recyclage ou de renforcement de capacités sur les nouvelles dispositions réglementaires concernant les marchés publics à Madagascar.

Autorité de tutelle

Les formations qui seront dispensées tiennent compte des audits du système de passation des marchés et seront basées sur des applications pratiques, allant de la détermination des besoins jusqu'à la finalisation du contrat, en parallèle avec les informations sur les nouvelles dispositions et les saisies sur le système informatisé de gestion des marchés publics (SIGMP). Il est à noter que ce programme de renforcement s'étalera sur une durée de 2 mois et débutera dès lundi pour les régions Haute Matsiatra et Atsimo-Atsinanana. La session aura lieu dans la semaine du 20 décembre pour les régions Boeny et Atsimo-Andrefana. En tout cas, le ministère de l'Economie et des Finances qui est l'autorité de tutelle de l'ARMP démontre, une fois de plus, sa volonté de rendre effective la bonne gouvernance.