Madagascar: Rugby - Huit jeunes malgaches participeront au « Kids Rugby Festival » du Japon

Détenteurs de leur VISA, les huit jeunes malgaches s'apprêtent à participer au « Kids Rugby Festival ».

L'équipe malgache sera composée de huit jeunes rugbymen dont quatre filles et quatre garçons. Ils s'apprêtent à partir au Japon du 23 au 27 octobre pour le Kids Rugby Festival, et assister à la demi-finale de la Coupe du Monde.

Grâce à la Fondation Société Générale, au ministère de la Jeunesse et des Sports et à l'association Terres en Mêlées, une équipe malgache composée de huit jeunes en l'occurrence, Angeline, Jean-Edmet, Lina, Perinné Brichelle, Moustapha, Mélanie, Hovah Lina et Giraldo, participera au « Kids Rugby Festival ». En effet, il s'agit d'un événement hors du commun, du partage, de la découverte et d'interculturalité qui s'étalera du 23 au 27 octobre au Japon. Le festival rassemblera les jeunes de Chine, de Corée, de l'Inde, d'Hong Kong, d'Australie, de Taïwan, du Vietnam, et bien sûr, de Madagascar.

Une passion commune. Âgés de 12 à 14 ans, ces jeunes viennent de loin, très loin et s'apprêtent à vivre une expérience unique au cœur de la Coupe du Monde de Rugby. « Ils viennent de Tuléar, d'Ambatomilo et de Satrokala. Ils sont Vezo ou Bara. Si certains vivent en ville, d'autres sont issus des villages où l'eau potable et l'électricité sont loin d'être des acquis. Cependant, filles comme garçons, ils partagent une même passion inébranlable pour le rugby » a fait savoir Pierre Gony, le fondateur et directeur de Terres en Mêlées. Depuis quatre ans, ils bénéficient des actions de Terres en Mêlées au sein de leur communauté. « Plus qu'un simple jeu, le ballon ovale est devenu peu à peu une école pour apprendre à se connaître, à devenir quelqu'un, et à vivre avec les autres », a-t-il ajouté.

Marcelia également de la partie. Quatre activités seront programmées durant les quatre jours du festival. Le moment le plus fort pour les jeunes malgaches c'est d'assister au coup d'envoi des demi-finales de la Coupe du Monde de Rugby. Mis à part cela, il y aura une journée d'échanges mutuels et de découverte de la culture japonaise, un tournoi de rugby, une sortie de sensibilisation à l'écosystème aquatique dans l'aquarium Seaparadise de Yokohama.

Entre-autres, cette équipe sera encadrée par Marcelia, qui est devenue ambassadrice de la Coupe du monde de rugby, et porte la voix des femmes malgaches au firmament du rugby mondial. La délégation quittera le pays ce mardi.