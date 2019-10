Madagascar: Aide aux plus vulnérables - Partenariat entre DHL Madagascar et MEDAIR

DHL Madagascar et MEDAIR renforcent leur partenariat dans le cadre des actions d'aides humanitaires.

Madagascar figure parmi les pays les plus vulnérables aux désastres naturels. Chaque année, le pays subit, en moyenne, trois désastres majeurs : les cyclones, la sécheresse et les épidémies. Face à ces catastrophes récurrentes DHL Madagascar et l'ONG Medair ont décidé de travailler ensemble, suite à la rencontre entre le DG de DHL Madagascar, Yves Andrianaharison et le directeur Pays de Medair, Klaas Overlade. Les deux entités ont déjà mené ensemble plusieurs actions, à l'exemple de campagne de don de sang, de road show phots à Madagascar et en Suisse, ainsi que d'autres projets dans le Grand Sud de la Grande-île, etc.

Par ailleurs, les deux dirigeants ont également abordé le renforcement des relations de partenariat entre les deux entités et les différentes perspectives de collaboration. Expert dans le transport et logistique à l'échelle internationale, DHL peut en effet jouer un rôle majeur dans les réponses d'urgence notamment pour acheminer les kits d'urgence après une catastrophe naturelle. Dans cette optique, DHL soutient Medair dans ses actions en mettant à profit son expertise dans le transport, son cœur de métier.

Dans un environnement concurrentiel constamment en évolution, DHL entend également renforcer son engagement en tant qu'entreprise responsable à travers ses trois piliers RSE : « GoTeach », « Go Green » et « GoHelp ». Cet aspect du partenariat qui consiste à intervenir auprès des sinistrés lors de catastrophes naturelles entre d'ailleurs dans le volet GoHelp de l'entreprise.