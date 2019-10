Madagascar: EPP Ambohitrarahaba - Les élèves récompensés par un voyage d'études

Les futurs élèves de sixième de l'EPP Ambohitrarahaba à Foulpointe avant la rentrée scolaire 2019-2020.

On en a déjà parlé dans nos colonnes, l'association « Les amis de l'EPP d'Ambohitrarahaba » qui a financé une grande partie des infrastructures de cette école, a promis aux élèves de la classe de septième un voyage d'études s'ils réussissent le concours d'entrée en classe de sixième. Ils étaient donc 44 à partir dans l'Est du pays du 24 au 29 septembre 2019, une escapade financée à hauteur de six millions d'ariary par l'association.

Voyage de découvertes. Le voyage ne consistait pas ici à aller directement d'Antananarivo à Tamatave. Non, les élèves ont d'abord été emmenés au Parc d'Andasibe avant de se rendre à Tamatave pour finir leur parcours sur les plages de Foulpointe. Ainsi, sur la RN2, les cars se sont arrêtés à deux points qui ont permis aux élèves de découvrir le barrage de Mandraka et de voir les Indri Indri à Andasibe. Mais outre les merveilles sur la RN2, les découvertes se sont multipliées à Tamatave et Foulpointe : visite du fort et du port, premier contact avec la ville et la mer pour certains élèves, le bureau des recettes de la douane et bien d'autres encore.

En gros, le rapport des encadreurs lors de ce voyage dit que tout s'est bien passé, qu'aucun problème majeur n'a été enregistré en dehors des petits contre-temps liés au mauvais état de la route.