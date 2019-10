Madagascar: Antsiranana - Escale de la frégate Nivôse

Contrairement aux autres conseils de gouvernement, il n'y avait eu que peu de communications lors du conseil du 16 octobre dernier. Il s'agit notamment au titre du ministère de la Défense Nationale, d'un accord pour l'escale de la Frégate Nivôse à Antsiranana.

Pour le compte du ministère de la Jeunesse et des Sports, accord pour le compte-rendu et suivi des Premières Conférences des Ministres africains en vue de la mise en oeuvre en Afrique du Plan d'Action de Kazan. Il a été aussi décidé lors de conseil d'un décret fixant l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cellule de Prévention et d'appui à la Gestion des Urgences (CPGU) à la Primature. Au niveau du ministère de la Justice, décret complétant le décret n°2011-489 du 06 septembre 2011, portant réorganisation des Directions Régionales de l'Administration Pénitentiaire.

Virement de crédits. Quant au ministère de l'Economie et des Finances, décret portant virement de crédits inscrits au Budget d'Exécution 2019 du Ministère de l'Intérieur et de la Décentralisation, décret portant virement de crédits inscrits au Budget d'Exécution 2019 du Ministère de la Santé Publique et décret complétant et modifiant certaines dispositions du décret n°2017-693 du 16 aout 2017 autorisant la création du compte de prévision de crédits du SE-COMINT chargé de l'assainissement de la filière bois de rose et bois d'ébène, et fixant les modalités de fonctionnement.