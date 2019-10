Cote d'Ivoire: Milan Ac - Franck Kessié dévoile ses ambitions

Annoncé avec insistance sur le départ, notamment vers l'Angleterre, lors du prochain mercato, Franck Kessié a toujours des ambitions avec le Milan Ac, son club actuel.

L'international ivoirien qui est à sa 3e saison chez les Lombards fait partie des éléments de base de l'effectif. Aussi n'hésite-t-il pas à galvaniser ses coéquipiers, mais également à partager ses objectifs avec le club, cette saison.

A la veille de la rencontre de la 8e journée, ce dimanche, contre Lecce (18e), le milieu défensif ivoirien s'est exprimé dans la presse italienne. Il évoque le début de saison de son club et sa détermination à accrocher la 4e place qualificative pour la Ligue des champions, à la fin de la saison. « Rien n'est encore fini, il faut poursuivre la bataille jusqu'au bout pour arriver en Ligue des champions, comme on l'a fait l'année dernière. Il y a un nouvel entraîneur, un nouvel effectif et nous devons nous adapter à sa stratégie sur le terrain. Nous devons regagner la confiance des supporters », a-t-il affirmé. En ce début de saison, l'ancien joueur de l'Atalanta a disputé tous les 7 matches de son club en tant que titulaire et a inscrit un but. Une réalisation contre le Genoa, lors de la 7e journée, grâce à un penalty.

« C'était important de nous imposer. Nous sommes allés à Gênes pour prendre les trois points. Quand j'ai vu l'arbitre siffler le penalty, je me suis approché du ballon pour exécuter la sentence. J'étais calme, même s'il y avait une pression. Je dois faire plus pour ce club et l'amener où il mérite. Peut-être qu'en marquant plus, nous pourrons gagner beaucoup de matches. Nous sommes tous prêts à faire de notre mieux et mentalement, nous sommes forts. Nous avons mal commencé, mais nous devons réagir et nous battre. Nous sommes déterminés », a-t-il conclu.

Après Arsenal, Wolverhampton serait également prêt à faire une offre à Milan Ac pour Franck Kessié.