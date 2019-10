Ile Maurice: Des documents bancaires de Navin Ramgoolam fuités

Une nouvelle étape a été franchie dans la campagne électorale. Depuis hier, vendredi 18 octobre, une vidéo montrant les relevés bancaires du compte personnel de Navin Ramgoolam circule. La Maurtius Commercial Bank (MCB) a promptement réagi.

Dans le clip, les dépenses de Navin Ramgoolam à Paris et à Londres entre 2013 et 2014 sont révélées. Une voix off affirme aussi que l'ancien Premier ministre a transféré des fonds du compte du PTr à son compte personnel.

Dès la mise en circulation de la vidéo, la MCB a réagi et a déploré que ces relevés bancaires, qui «tombent directement sous le sceau du secret bancaire» et qui «avaient été remis aux autorités dans le cadre de deux enquêtes», se sont retrouvés dans le domaine public. Selon une source policière, les documents bancaires étaient en possession de l'Independant Commission against Corruption et de la police.

Par ailleurs, cette vidéo enfreint les dispositions de la Banking Secret Act, qui avait été amendée en 2018 pour sanctionner plus durement la publication des documents bancaires.