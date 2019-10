Cote d'Ivoire: Yamoussoukro / Mobilisation du mouvement Cap 2020 avec le Pdci - Kah Zion aux jeunes : « Nous devons démontrer notre capacité de mobilisation »

Le mouvement national de soutien "Cap sur 2020 avec le Pdci-Rda" a investi sa Coordination de Yamoussoukro, hier vendredi 18 octobre.

Cette cérémonie a été rehaussée par la présence de plusieurs élus et personnalités du Pdci-Rda, notamment le maire et secrétaire exécutif du Pdci chargé du Bulletin de liaison du Pdci, Denis Kah Zion, du secrétaire exécutif chargé des Mouvements et groupes de soutien, du député de Man commune, Tia André, du délégué Gouali Dodo.

Après le mot de bienvenue du président Wilfried Koffi, de Cap sur 2020 avec le Pdci-Rda, les personnalités présentes ont saisi l'occasion pour mobiliser les jeunes en vue du meeting. " (...) Je voudrais rendre un hommage au président Wilfried et à ses amis. Dans la vie, il faut avoir la conviction et la fidélité. Ce à quoi tu crois, si tu y crois fermement avec ton cœur et ton esprit, tu réussis. Et vous êtes sur la voie de la réussite. Nous ne sommes pas venus pour écouter uniquement les discours qui seront prononcés au cours de ce meeting.

Mais nous sommes venus pour nous peser, pour voir combien nous pesons, nous Pdci-Rda, pour voir comment sur les terres d'Houphouët-Boigny, nous pouvons démontrer, à la face du monde, que nous sommes les plus nombreux et que tous ceux qui parlent, utilisent l'argent, les boîtes de sardines et les pagnes, pour mobiliser. Mais ceux qui viennent au meeting du Pdci viendront d'eux-mêmes. Je vous demande de mobiliser tous ceux que vous connaissez qui sont encore à la maison.

L'opinion nationale et internationale doit voir la capacité de mobilisation du Pdci-Rda. Nous entendrons le discours du président Henri Konan Bédié. Mais mieux que les discours, c'est la mobilisation au meeting qui compte", a exhorté Denis Kah Zion avant de souligner que le président Bédié, comme son fils ne saurait le trahir. " Quels que soient les obstacles nous devons les affronter. Bédié, notre père, est combattu et c'est nous ses enfants qui devons mener ce combat à sa place. Je voudrais vous inviter à soutenir le président Henri Konan Bédié. C'est lui seul qui peut aller prendre le pouvoir pour nous, car nous avons en face de nous des gens" a-t-il soutenu.

Avant le maire de Toulepleu, c'est au député Tia André et à Gouali Dodo que l'honneur est revenu de galvaniser les membres du mouvement Cap 2020 avec le Pdci. Pour sa part, le secrétaire exécutif en charge des Mouvements et groupes de soutien a invité les jeunes à faire confiance au Pdci : " Seul le Pdci peut instaurer la paix en Côte d'Ivoire.

Quand le Pdci était au pouvoir, l'école gratuite n'était pas un slogan. Depuis le président Houphouët-Boigny jusqu'au président Henri Konan Bédie, les jeunes ont été au centre des préoccupations du Pdci. Mobilisez-vous donc pour le Pdci et autour du président Bédié ", a exhorté Aminata N'diaye. Aussi, a-t-elle installé le coordonnateur de Cap 2020 avec le Pdci de Yamoussoukro, N'guessan Didier et son équipe.