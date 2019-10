Cameroun: Joël Matip - « Il y a encore beaucoup de choses à accomplir »

Alors qu'il a prolongé son contrat avec Liverpool jusqu'en 2024, Joël Matip, l'international Camerounais a révélé sa satisfaction de toujours faire partir des Reds.

« Ça me rends heureux de voir que les gens estiment que j'ai fait du bon boulot et qu'ils veulent me garder ici. C'est une grande fierté de continuer à faire partie du club. Ce n'est que quand vous êtes dans l'équipe que vous réalisez à quel point ce club est immense. Dans tous les pays, il y a des supporters partout. C'est un immense et grand club pour lequel tout joueur aimerait jouer », a déclaré Matip.

Liverpool présente actuellement une équipe très jeune qui, selon le Camerounais, est un atout considérable.

« Nous avons une jeune et talentueuse équipe et je pense que chacun a soif de victoire. À présent nous avons vu ce que ça fait de gagner quelque chose et nous voulons ressentir cette sensation à nouveau », a poursuivi l'ancien joueur du Schalke 04.

Joël Matip s'est également prononcé sur leur objectif à atteindre à la fin de la saison.

« Il y a encore beaucoup de choses à accomplir. On ne sait jamais ce qu'il y aura à la fin, on doit juste travailler dur et donner le meilleur de ce que l'on peut donner. Et là, on verra », a évoqué le lion indomptable.