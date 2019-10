Ile Maurice: Informations objectives - L'IBA avertit les diffuseurs audiovisuels sur leurs rôles

En pleine campagne électorale, l'Independent Broadcasting Authority (IBA) émet ses directives. Après le Serenity Gate diffusé par Top TV vendredi, le régulateur a envoyé une lettre en plus des Guidelines for Public and Private Broadcasters, lundi, aux diffuseurs, soit les radios et les diffuseurs de bouquets satellitaires.

Cette lettre leur rappelle le rôle de l'IBA et met l'accent sur le code de conduite qui régule les radios privées et publiques, la MBC, MBC Sat et aussi Parabole Maurice qui diffusent les chaînes radios aussi. L'IBA parle des bulletins d'informations équilibrées, l'objectivité et l'information sans distorsion.

Le régulateur souligne qu'il faut éviter la diffusion des rumeurs ou des informations non vérifiées et des éléments d'informations n'ayant pas de contexte. Si un diffuseur s'est trompé, il a le devoir de rectifier son erreur au plus vite.

Au sujet des controverses, le diffuseur doit en faire état de manière objective et indiquer s'il s'agit d'une série de programmes. Il doit aussi préciser qu'il faut donner le droit de réponse à une personne impliquée.

L'IBA rappelle que les informations doivent être dépassionnées et équilibrées. Elle demande aux diffuseurs de respecter le code de pratique pour les annonces politiques payantes annonçant les grands meetings et réunions. De même, les annonces ne doivent pas contenir des extraits des travaux parlementaires ou des mots ayant pour but de discréditer l'État ou des personnalités qui représentent l'État.

Quant aux Guidelines, elles font mention des circonstances pouvant entraîner la suspension ou la révocation des licences.