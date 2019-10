Cote d'Ivoire: Bafing - Les gestionnaires de l'école formés à l'élaboration du Contrat d'objectif et de performance

Issouf Doumbouya, Directeur régional de l'Education nationale, de l'Enseignement technique et de la Formation professionnelle (Drenet-Fp) de Touba, a animé le 16 octobre, une session de formation à l'intention de ses collaborateurs, gestionnaires de l'école dans la région du Bafing.

A cette occasion, le représentant local du ministre Kandia Camara a instruit les Inspecteurs du préscolaire et du primaire (Iepp), chefs d'établissements et adjoints, directeurs des études et les économes, sur le nouveau concept du Cop, à savoir le Contrat d'objectif et de performance, initié par la tutelle. Et qui, dans sa phase pilote, entre en vigueur cette année scolaire 2019-2020.

Le Cop, à en croire Issouf Doumbouya, est une réforme tout comme les précédentes, visant à « améliorer la gouvernance scolaire pour la réussite » des élèves axée sur « la responsabilisation des acteurs du système éducatif ». Il doit s'inscrire dans la droite ligne du rapport d'état sur le système éducatif national (Resen) à savoir, former des populations qualifiées et compétentes pour le développement du pays, ouvrir l'école à tous les enfants en âge de scolarisation et offrir un enseignement de qualité.

Selon lui, les termes du contrat devraient être consignés dans un projet éducatif couvrant une période de trois ans. Il contient des objectifs spécifiques à atteindre à terme s'appuyant sur des indicateurs mesurables et vérifiables au moment de l'évaluation finale. Pour un travail efficient, il est demandé aux participants sous tutelle, de poser des diagnostics pointus de leurs structures respectives avec la participation de tous les partenaires (parties prenantes) locaux de l'école.

Dans la région du Bafing, cinq établissements secondaires et l'école primaire de Gouekro dans l'inspection de Ouaninou constituent la première vague concernée par la signature du Cop avec la Drenet-Fp.

Toutefois, le Drenet-Fp, Issouf Doumbouya, a exhorté toutes les autres structures d'éducation et de formation à s'y mettre de sorte à se préparer à la généralisation de la réforme.