Togo: Les Eperviers qualifiés !

Après leur héroïque victoire de 4-1 à Lomé face aux Super Eagles du Nigeria, plus de trois semaines plus tôt, lors de la manche aller du second tour des qualif pour le CHAN, les Eperviers locaux du Togo se devaient d'aller confirmer leur qualification historique pour la phase finale de cette compétition, en terre nigériane. Eh bien, c'est chose faite malgré la défaite.

En dépit de 10 minutes de temps additionnel qui ont été encore plus longues à subir que les 90 minutes de temps réglementaire, Gnama Akaté et ses coéquipiers ont tenu bon. Les poulains de Dosseh Abalo ont évité le 3ème but qui aurait pu être synonyme d'une élimination, et dans l'autre sens, synonyme d'une qualification du Nigeria pour la phase finale du prochain CHAN.

Pour cette rencontre, il faut noter que les Togolais ont encaissé le premier but à la 9ème minute de jeu et un second but en deuxième partie (70ème). Après ces deux buts, la pression sera encore plus forte sur les locaux togolais, qui, bien qu'ayant subi le match, ne céderont pas jusqu'à la fin. C'est donc les larmes du bonheur dans les yeux que le Togo se qualifie pour sa première participation à un CHAN depuis la création de cette compétition. Bravo aux ambassadeurs togolais.