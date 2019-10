Cote d'Ivoire: Université de Cocody - Journées portes ouvertes des sciences de l'information et de la communication

La 4e édition des Journées portes ouvertes des sciences de l'information et de la communication (Jposic) se tient, du 18 au 19 octobre 2019, à l'amphi A du district de l'Université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan-Cocody.

Organisées par l'Association des étudiants en sciences de la communication (Adescom), et le Centre d'enseignement et de recherche en communication (Cercom), ces journées ont pour objet d'ouvrir le champ de vision sur les perspectives communicationnelles techniques, professionnelles, sociologiques, culturelles, politiques et leurs enjeux pour la nation ivoirienne, selon Touré Habder, président de l'Adescom.

« Le communicateur face au défi du monde numérique ». Tel est le thème autour duquel lesdites journées se sont ouvertes le vendredi 18 octobre, en présence des autorités administratives, politiques, enseignants, acteurs et professionnels du secteur.

A en croire Touré Habder, ces journées visent également à apprécier la place stratégique de la communication dans les politiques de développement économique et social, à identifier les opportunités d'emploi et d'insertion professionnelle qui s'offrent aux étudiants en sciences de l'information et de la communication, et montrer la place de la communication dans la pacification du climat social en milieu universitaire.

Tambla Vagbama, parrain des journées, a, quant à lui, qualifié ces journées d'une grande utilité. « Eduquer et sensibiliser la jeunesse estudiantine aux thématiques liées aux réalités sociales dont "le numérique" représentent aujourd'hui une aubaine et un palliatif aux problèmes de l'emploi en Côte d'Ivoire ».

Pour Agnès Kraidy, journaliste, conseillère au ministère de la Communication et des Médias, représentant le ministre de tutelle, tous les projets de la jeunesse promouvant le leadership et l'entrepreneuriat sont une priorité pour le Chef de l'État.

A noter que ces journées rassemblent des universitaires mais aussi des professionnels, acteurs de la communication et les étudiants autour de panels, de discussions, de conférences et d'expositions. Un hommage a été rendu au Pr Yahaya Diabi, enseignant-chercheur au Cercom à la retraite par ailleurs premier doyen de l'ufrica, considéré comme une icône voire un modèle.