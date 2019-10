Togo: Floyd et Genclerbirligi atomisent Antalyaspor

6-0, en déplacement pour une équipe dans le rouge face à une équipe de milieu de tableau, il faut être Genclerbirligi pour le faire. Et c'est ce que le club de l'international togolais Floyd Ayité a fait ce jour en match comptant la 8ème journée de la Super Ligi turque.

En déplacement chez Antayaspor, avec un Floyd Ayité titulaire, c'est dès la 1ère minute de jeu que 'Gen' a sonné la sensation en ouvrant le score grâce à Daniel Candeias. Quatre autres buts seront marqués avant la pause. Et au retour Floyd et ses coéquipiers inscriront un autre but, le 6ème pour conclure cette belle rencontre.

A noter que Floyd a fait la totalité de cette partie. Genclerbirligi reste 17ème sur 18 avec 6 pts désormais et un goal différentiel de +0, il pointe à un point du premier relégable et à 2 pt du premier non relégable.