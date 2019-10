Afrique: 14 pays élus au Conseil des droits de l'Homme de l'ONU

- L'Assemblée générale de l'ONU a élu jeudi 14 pays au Conseil des droits de l'Homme, pour succéder aux membres sortants.

A bulletin secret, la Libye, la Mauritanie, la Namibie, le Soudan (pour l'Afrique), l'Indonésie, le Japon, les îles Marshall, la République de Corée (pour l'Asie-Pacifique), l'Arménie, la Pologne (pour l'Europe de l'Est), le Brésil, le Venezuela (pour l'Amérique Latine et les Caraïbes), l'Allemagne, les Pays-Bas (pour l'Europe de l'Ouest et autres pays), ont été élus pour un mandat de trois ans débutant au 1er janvier 2020.

Le Costa Rica au sein du groupe Amérique Latine et Caraïbes, l'Irak au sein du groupe Asie-Pacifique, et la Moldavie au sein du groupe Europe de l'Est, ont vu leur candidature rejetée.

Le Costa Rica, entré tardivement dans la course, n'a manqué que d'une des 97 voix nécessaires pour être élu. L'Irak et la Moldavie ont bien atteint le seuil de 97 voix, mais ils ont été surpassés par des rivaux au sein de leur groupe respectif.

Le Conseil des droit de l'Homme de l'ONU, basé à Genève, est une organisation intergouvernementale chargé de promouvoir et de protéger les droits humains partout dans le monde. Il compte 47 membres, dont un tiers sont remplacés chaque année.