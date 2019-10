Togo: But de Bebou, Hoffenheim gagne !

La Bundesliga allemande était à sa 8ème journée ce week-end. Entrée en jeu à la 46ème minute de jeu dimanche lors du match qui opposait son club, Hoffenheim à Schalke 04, l'attaquant togolais a simplement aidé à bonifier la victoire des siens.

Alors que son club menaient déjà par un but à zéro (1-0), Ihlas Bebou inscrira le second but de Hoffenheim qui l'emporte ainsi 2-0. Le but de Bebou est intervenu à la 85ème minute de jeu.

Hoffenheim remonte ainsi à la 11ème place du championnat avec un total de 11 pts en 8 journées et un goal average de -3.

Pour Bebou, c'est son 3ème but de la saison (Deuxième en championnat en 8 apparitions et 674 minutes de jeu, et un autre marqué en coupe d'Allemagne).