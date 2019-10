Angola: Le Président de la République se rend mardi à Sotchi

Luanda — Le Président de la République, João Lourenço, se rend mardi à la ville de Sotchi, en Russie avec l'objectif de participer du 23 au 24 octobre au Sommet Russie-Afrique.

Selon une note du secrétariat à la Communication institutionnelle et à la Presse du Président de la République, le Chef de l'Etat interviendra lors de la séance d'ouverture, réservée aux discours des dirigeants invités.

Le lendemain, il est prévu une réunion officielle avec le Président russe, Vladimir Poutine, pour évaluer l'état des relations bilatérales et les considérations relatives à des problèmes contemporains.

En marge de l'événement, João Lourenço recevra en audiences des personnalités influentes du monde politique, social et économique de la Russie, notamment des dirigeants de banques, d'entreprises industrielles et agricoles, ainsi que des producteurs de minéraux précieux tels que les diamants.

La mission présidentielle sur le territoire russe réserve aussi la signature d'accords bilatéraux dans divers domaines, tels que la formation des cadres et la mise en place d'une industrie des engrais en Angola.

Le Président de la République sera accompagné par des ministres de l'Economie et du Plan; des Relations étrangères; de l'Agriculture et forêts; de l'Enseignement supérieur, la science, la technologie et l'innovation, des ressources minérales et pétrolières, de même que des membres de son cabinet.

Le Sommet Russie-Afrique a notamment pour but de mettre en évidence le développement de la coopération politique, économique, technique et culturelle entre l'Afrique et la Russie.

En marge de cet événement, un forum économique devrait être organisé, en présence de dirigeants africains et russes et de représentants de grandes entreprises, qui devraient signer des accords commerciaux, économiques et d'investissement.