Soudan: Le parti du Futur tient son assemblée constituante à la ville Hasahisa

Khartoum — Le Parti du Futur a tenu samedi à la ville Hasahisa son congrès constitutif sous le slogan "Visions du futur".

Dr.Mohammed Abdallah Koko chef du Parti a déclaré lors de son discours devant les membres du Congrès, qu'ils étaient venus appliquer les principes de justice , d'égalité des droits et de devoirs, ainsi que l'extension des libertés et des valeurs de Shura/consultation et de la démocratie, et d'insister sur le principe du respect de la Constitution et de la séparation des pouvoirs, en mettant l'accent sur l'indépendance du pouvoir judiciaire et le respect de la loi, ainsi que la restauration de la paix et la securite dans tout le Soudan.