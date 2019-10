Soudan: Le Mouvement du Futur pour la Réforme et le Développement annonce le lancement de son parti

Khartoum — Le Mouvement du Futur pour la Réforme et le Développement (MFRD) a annoncé la naissance et le lancement du parti (MFRD) qui exprime l'unité et le consensus, il soutient la paix et le développement et se réjouit d'un avenir qui construit la nation et il appelle au développement et au changement.

Mme. Safya Yahya, membre du comité préparatoire a déclaré lors de la cérémonie d'annonce du parti (MFRD) au Grand Hotel Villa à Khartoum que la conférence constitutive de ce parti se réjouissait de contribuer au processus de réforme et de développement, en plus d'examiner les questions de paix , de libertés publiques et de prendre en compte la diversité .

Pour sa part, M. Naji Mustafa, membre du comité préparatoire a déclaré que depuis l'indépendance les partis politiques et les coups d'Etat militaires n'avaient pas avancé de projet de consensus national permettant de parvenir à un consensus et de promouvoir l'unité pour la reconstruction et l'établissement constitutionnel de la société et de l'État selon une approche démocratique et pluraliste garantissant la participation pacifique et le transfert du pouvoir à toutes les forces politiques. Il a souligné que l'idée du (MFRD) allait au-delà du stade de l'importation de doctrines et de partis de l'étranger, affirmant que son parti était un parti soudanais dont l'autorité était le nationalisme soudanais et inspiré par la créativité et l'innovation.