Burkina Faso: Ligue 1-Lyon - Bertrand Traoré «Ça ressemble à une crise»

La venue de Rudi Garcia n'a pas changé grand-chose. Pour le premier match de l'ancien coach marseillais, l'Olympique Lyonnais n'a pu faire mieux qu'un match nul 0-0 à domicile contre Dijon à l'occasion de la 10ème journée de Ligue 1.

Pour Bertrand Traoré, cette situation commence à ressembler à une crise. Le Burkinabé comprend la colère des supporters.

« Ce n'est pas normal quand on joue à l'OL de faire autant de matchs sans prendre les trois points. On connaît la gravité de la chose. (... ) On est bas au classement (14e, ndlr), et on n'a pas su prendre plus de points ce soir. Donc je comprends le mécontentement du public », a-t-il dit à la fin du match au micro de Canal+.

Loin de se décourager, l'ailier des Gones pense que son équipe peut encore se mettre au travail pour remonter la pente.

« Il y a eu un changement et cela a été difficile. A nous de travailler et de serrer la ceinture. (... ) Ça ressemble à une crise, mais on a encore le temps pour se remettre dans le championnat ».