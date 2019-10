Afrique: CHAN 2020 - Houcine Ammouta évoque les clés du succès face à l'Algérie

La sélection nationale marocaine des joueurs locaux a décroché son ticket pour le CHAN 2020 avec l'art et la manière, samedi en soirée à Berkane, en écrasant l'Algérie sur le score de 3-0. Ammouta et ses Lions partiront donc au Cameroun défendre le titre signé par le Maroc en 2018.

Le 21 septembre dernier, le Maroc et l'Algérie s'étaient quittés sur un match nul et vierge (0-0) dans ces phases de qualifications au Championnat d'Afrique des Nations 2020. Samedi soir, la rencontre a penché en faveur des Marocains. En effet, Banoun, Ahaddad et Nahiri ont marqué dès la première période (27e, 32e, 41e). Le score n'a plus bougé et les Fennecs sont éliminés lors des phases de qualification pour le CHAN 2020.

« On craignait une mauvaise surprise, mais Dieu merci nos joueurs ont bien géré le match. On a fait un pressing depuis le début du match. On a marqué le premier but au bon moment, le nul 1 partout aurait été fatal, a déclaré le coach du Houcine Ammouta. On cherchait à inscrire un 2ème but. Le 3ème nous a assuré la qualification, même si nous aurions pu en inscrire d'autres. Notre objectif principal n'est pas seulement le CHAN, mais aussi de faire en sorte que nos joueurs locaux puissent évoluer en équipe A ».

Les Lions iront ainsi chercher une seconde consécration consécutive au Cameroun, après avoir survolé l'édition 2018 au Maroc.