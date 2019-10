Soudan: L'Ambassadeur des EAU - La société Badr fournit ses services conformes aux normes internationales

Khartoum — La société Badr pour le service de manutention au sol a lancé ses premiers services d'assistance en escale et fourni ce service à Etihad Airways, comme un premier service mondial proposé par Badr à l'aéroport international de Khartoum.

Les évènements ont assisté, à l'aéroport de Khartoum, par l'ambassadeur des Émirats Arabes Unis, Hamad Mohammed Al Junaibi, le directeur de l'Autorité de l'aviation civile, Mustafa Sayed Ahmed Al-Duwaihi, le directeur général adjoint de la Société soudanaise des aéroports pour les affaires techniques, Salah Salam Muhanna, le directeur de la société Badr d'aviation, Ahmed Osman Abu Shaira et plusieurs directeurs de départements à l'aéroport de Khartoum et à l'Autorité de l'aviation civile.

L'ambassadeur des ÉAU a affirmé que la société Badr l'une des compagnies aériennes qui fournit des services la plus rapide au sol et conformément aux normes internationales, exprimant ses heureux par la coopération entre Badr et Etihad Airways dans le domaine des services d'assistance en escale, saluant des relations solides et distinguées entre le Soudan et les Émirats Arabes Unis dans le domaine de l'aviation.

De son côté, Salah Muhanna a déclaré que la compagnie Badr avait remporté le Golden Star pour la troisième fois consécutive au cours des services du Hajj en termes de ponctualité et de transport de passagers, il a félicité les deux sociétés Badr et Al-Etihad et leur coopération dans le domaine des services d'assistance en escale et leur a souhaité de plus de progrès.

Le directeur de Badr a remercié l'Autorité de l'aviation civile, l'aéroport de Khartoum et Etihad Airways comme une première société internationale à passer un contrat avec Badr, souhaitant plus de coopération avec d'entreprises étrangères dans le service de manutention au sol.