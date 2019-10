Soudan: Programme ambulatoire pour la liberté et le changement pour le bétail

Khartoum — Le programme d'ambulances et les politiques alternatives des forces de la liberté et du changement a recommandé le retour de la fondation de commercialisation du bétail et de la viande pour transporter, échanger et contrôler les marchés du bétail et de la viande.

Le programme a compris la création d'un organisme chargé de combler la lacune alimentaire afin de tirer parti des déchets agricoles, la réhabilitation de la quarantaine vétérinaire à Port-Soudan afin de garantir l'exportation d'animaux vivants conformément aux normes internationales, la réhabilitation de l'usine laitière de Barakat et de la société coopérative laitière de Coco.

Le projet a mis l'accent sur des vaccins et des médicaments gratuits pour préserver la santé du troupeau, et de réhabiliter le centre de recherche sur la santé animale et localiser l'industrie des vaccins.

Il a également encouragé le secteur privé à mettre en place une flotte réfrigérée de terres, de mers et d'air pour transporter la viande, le lait, les légumes et les fruits vers les zones de consommation et d'exportation et réduire le gaspillage alimentaire.