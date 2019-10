Afrique: CHAN 2020 - Le Maroc remporte le derby maghrébin en corrigeant l'Algérie

Le Maroc, championne d'Afrique en titre, s'est qualifié pour le CHAN 2020 au Cameroun. Les Lions de l'Atlas ont facilement battu l'Algérie (3-0), ce samedi à Berkane.

Les Marocains ont scellé le match dès la première période après avoir inscrit trois buts par l'intermédiaire de Badr Bannoun sur penalty, Hamid Ahaddad et Mohamed Nahiri. Avec beaucoup d'absents (dont certains dû à des transferts à l'étranger) et un temps de préparation très court, l'Algérie n'a rien pu faire au Maroc et s'incline sur un score sans appel de 3 à 0 après s'être contenté d'un 0-0 à l'aller en Algérie. Lors de ce derby maghrébin, arbitré par un trio malien, dirigé par l'arbitre central Mamadou Keita, les Lions de l'Atlas ont été plus offensifs et plus organisés dans tous les compartiments de jeu, créant de nombreuses occasions de scorer face une équipe algérienne qui s'est contentée de défendre ses cages.

Grâce à cette victoire, l'équipe marocaine des joueurs locaux s'est qualifiée aux phases finales du CHAN 2020, prévu au Cameroun, où il devra défendre son titre remporté il y a deux ans au Maroc.