Angola: Un diplomate parle de la diversification de l'économie au Portugal

Luanda — L'ambassadeur angolais au Portugal, Carlos Alberto Fonseca, a souligné vendredi à Lisbonne, l?importance de l'investissement privé dans le processus de diversification de l'économie angolaise, invitant les entreprises portugaises à renforcer leur présence sur le marché national.

À cet effet, le diplomate a fait référence à l'approbation de la loi qui institue les droits et obligations, ainsi que le statut, les régimes, les intérêts, les faveurs et des avantages favorables à l'exercice de l'activité sur une période de 10 ans.

Le diplomate, qui parlait sur la diversité de l'économie angolaise, en tant qu'invité spécial à la réunion d'"International Club of Portugal", une association composée d'hommes d'affaires de différentes nationalités, particulièrement des portugais, a mis en évidence les programmes et projets en cours pour renforcer la diversification de l'économie angolaise.

"La construction d'une économie de marché, sa diversification, la réduction du secteur public, la non dépendance des recettes d'un seul produit, ainsi que la création d'un environnement des affaires attractif à l'investissement privé, outre les diverses mesures politiques, économiques, financières et sociales adoptées pour relancer l'ensemble du processus de transformation de l'économie nationale", a indiqué Alberto Fonseca l'ambassadeur.

Selon l'ambassadeur, le Portugal figure parmi les trois principaux partenaires commerciaux de l'Angola, soulignant l'importance des entreprises portugaises dans le processus de transformation et de revitalisation de l'économie angolaise, en partenariat ou individuellement, malgré la crise financière et économique depuis 2014.

Carlos Alberto Fonseca a indiqué que les crises économiques et même les récessions, lorsqu'elles existent, elles ne sont pas éternelles et, pour cela la relance des investissements portugais sera un fait, de même que la reprise de la croissance dans l'économie nationale, qui est également un fait.

La complémentarité des économies de l'Angola et du Portugal, selon le diplomate, continue de faire du pays une destination privilégiée pour l'internationalisation des entreprises portugaises, devenant non une destination finale, mais un accès privilégié aux marchés de la SADC et de la CEEAC, compte tenu du récent accord de libre échange dans le continent africain.