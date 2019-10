Angola: Athlétisme adapté - Huambo et Luanda remportent le national

Luanda — Avec 18 médailles d'or, huit d'argent et trois de bronze, la province de Huambo chez les hommes a remporté le XXe championnat national d'athlétisme adapté sur piste, tandis que Luanda a remporté le trophée chez les femmes avec quatre médailles d'or et trois d'argent et deux de bronze.

Au total, Huambo a remporté 39 médailles, dont trois médailles d'or, deux d'argent et cinq de bronze dans le secteur féminin, qui a toutefois manqué le podium, lors de la compétition disputée vendredi et samedi, au stade des Coqueiros.

En masculin, la capitale du pays a obtenu la 2e position avec neuf médailles d'or, trois d'argent et deux de bronze, totalisant 23 médailles avec celle du secteur féminin.

La troisième position chez les hommes a été remportée par Huila (cinq médailles d'or, quatre d'argent et trois de bronze), tandis que la province de Benguela a obtenu la deuxième place chez les femmes (quatre médailles d'or, une d'argent et une de bronze).

Namibe a occupé la troisième position chez les femmes (trois d'or, quatre d'argent et trois de bronze).

Les hommes de Huambo ont ainsi remporté le septième trophée consécutif, dépassant les différentes catégories de handicap, notamment les victoires de José Chamoleia dans les 100 m (temps 11 secondes et 82 dixièmes) et dans les 400 m (55 secondes et 63 m) pour la classe T11, aveuglement total.

Cet athlète, l'un des plus prometteurs du pays, a été disqualifié au 200 mètres en raison d'un faux départ trois fois. Lors la dernière édition, il avait fait le plein dans sa spécialité.

12 provinces ont participé au championnat. Uige, Lunda Sul et Norte, Cabinda, Cuando Cubango et Cunene étaient absents. L'événement, disputé sur deux jours (vendredi et samedi), a rassemblé un total de 142 athlètes.