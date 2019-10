Algérie: Islam Slimani - L'Algérien encore passeur et buteur !

En offrant une passe décisive à Wissam Ben Yedder ce dimanche, Islam Slimani a aligné un 7e match de suite avec au moins un geste décisif

L'AS Monaco avait l'opportunité de sortir de la zone de relégation en cas de victoire face à Rennes. Et c'est chose faite avec cette victoire 3-2 grâce à un but de Ben Yedder en toute fin de match.

Quand le maître à jouer est à son niveau, la partition générale n'en est que meilleure et vient se rajouter au duo Slimani - Ben Yedder. Le club de la Principauté a pu se reposer sur la doublette franco-algérienne qui a encore fait parler la poudre avec un doublé pour WBY et un but et une passe pour l'ancien du Sporting.

Islam Slimani a offert à son coéquipier, Wissam Ben Yedder, le premier but de la rencontre à la troisième minute de jeu d'un long centre au second poteau dès la 3e minute de jeu. Après deux buts rennais, Slimani réussira à égaliser pour Monaco en seconde période après avoir été idéalement servi par Fabregas (56'). Finalement Wissem Ben Yedder, auteur d'un doublé va donner la victoire à Monaco à la 93e minute.

Islam Slimani est en train d'aligner les buts et les passes décisives au sein du championnat français, il a été décisif dans l'ensemble des rencontres auxquelles il a pris part depuis son arrivée sur le Rocher.

Avec une telle entame en fanfare, Slimani se révèle être la recrue la plus prolifique de l'histoire de ce championnat. Et de loin. Avant lui, aucun nouveau transfuge n'avait été aussi performant sur la durée lors de ses premiers pas. Le champion d'Afrique est arrivé sur le Rocher à la fin du mois d'aout. Et jusqu'ici, il a toujours été impliqué dans un but de son équipe, même lorsque sa formation a été défaite (contre Montpellier).