Ile Maurice: Jean-Michel Lee Shim - Le pari gagnant du MSM

Il n'est pas candidat aux élections et encore moins un des directeurs de campagne de l'Alliance Morisien. Mais Jean-Michel Lee Shim est un homme d'affaires sur lequel le MSM compte énormément. Levons le voile sur un des principaux bailleurs de fonds de ce parti.

Jean-Michel Lee Shim s'est propulsé sous le feu des projecteurs en ce moment avec ses deux journaux qui font la gloire du gouvernement. Deux journaux lancé quelques semaines avant la dissolution du parlement. «Mazzavarou» est même distribué gratuitement lors des congrès ou des porte-à-porte des candidats de l'alliance au pouvoir.

Toutefois, Jean-Michel Lee Shim n'est pas connu pour être un magnat des médias, mais plutôt celui des jeux. Et ce dernier a pu étendre ses tentacules dans ce secteur lorsque le gouvernement a changé de cap après le départ de Vishnu Lutchmeenaraidoo. L'ancien ministre des Finances avait déclaré la guerre contre la «nation zougader» dès la présentation de son premier budget en 2015. Le gouvernement a eu vite fait de renverser la vapeur. Diverses régions de l'île ont vu des antennes de SMS Pariaz et Bet on Line proliférer avec les multiples licences accordées par la Gambling Regulatory Authority. Selon certaines sources, Jean-Michel Lee Shim serait également derrière le Pari Mutuel Urbain (PMU) introduit à Maurice en novembre 2017.

Le vent était tellement favorable à Jean-Michel Lee Shim, notamment après la présentation du budget 2019-2020 par Pravind Jugnauth que des associations de bookmakers opérant hors Champ-de-Mars ont enclenché des mouvements de protestation. Un amendement à la Gamblimg Regulatory Act les empêchait d'opérer loin de la piste des courses alors que les sociétés de Jean-Michel Lee Shim n'étaient pas concernées.

Ce qu'il faut savoir également, c'est que l'homme d'affaires n'a pas toujours été un proche du MSM. Il a été membre du conseil d'administration du Board of Investment et directeur par intérim de l'Université des technologies sous le gouvernement de Parti travailliste avant les élections de 2014. Comment est-il passé du rouge à l'orange ? Difficile à dire.

Mais une chose est sûre : il a des liens avec Julien Tuyau qui, par le passé a été l'attaché de presse de l'ancien Attorney General, Ravi Yerrigadoo. Ce dernier fait, du reste, campagne dans la circonscription no. 20, Beau-Bassin/Petite-Rivière pour le compte des candidats de l'Alliance Morisien.

Julien Tuyau est tellement proche de Jean-Michel Lee Shim que ce dernier, ayant aussi un pied en Angleterre, a nommé son ami à la tête d'un journal, Mauritius News, au pays de sa majesté. De retour au pays, l'homme d'affaires avait nommé Julien Tuyau comme rédacteur en chef d'un autre journal en 2014, le 24 Heures info qui n'a pas fait long feu. Il semblerait ainsi que ce soit le tandem Yerrigadoo/Tuyau qui a introduit l'homme d'affaires au Sun Trust.

Au-delà de la politique, Jean-Michel Lee Shim a défrayé la chronique quand il a croisé le fer en cour avec son ancien ami et ex-partenaire en affaires, Paul Foo Kune. L'affaire a fait scandale notamment parce que ce dernier l'avait accusé d'avoir tenté un complot avec des secrétaires de juge dans le but d'influer sur la décision de la cour en sa faveur.

Plus récemment, Jean-Michel Lee Shim fait également dans le social. Il a créé deux organisations non gouvernementales, Solidarite Marye Pike qui vient en aide aux filles-mères et le JMLS Cancer Support. Deux associations fraîchement lancées.