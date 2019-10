Soudan: Libération du Prisonnier de Guerre du Mouvement Abdul-Wahed Nur

Khartoum — - Les Forces Armées Soudanaises (FAS) ont libéré Vendredi 23 Prisonniers de Guerre affiliés au Mouvement de Libération du Soudan dirigé par Abdul-Wahed Nur, dotés d'un cadre de Bonne Foi pour la Réalisation d'une Paix Globale.

Le Dr Al-Rashid Mohamed Ibrahim, Conférencier en Politique dans plusieurs Universités Soudanaises, a dit dans une déclaration à la SUNA que la Libération des Prisonniers de la Faction Al-Wahed, alors qu'il était assis à des pourparlers pour boycotter les négociations en cours avec le reste des Mouvements Armés à Juba, est une Initiative de Paix Majeure qui devrait susciter une Réaction Positive de la part de la Faction et sur les pourparlers dans l'Intérêt de la Patrie et du Peuple Soudanais qui ont besoin de la Paix et de la Réintégration des Mouvements Armés dans la Vie Politique, moyen de retirer le Soudan de la Liste Américaine des Etats qui parrainent le Terrorisme.

Le Dr Al-Rashid a fait allusion aux Déclarations Positives du Président du Conseil Souverain et du Commandant Suprême des FAS, le Lt-Gén. Abdul-Fatah Al-Burhan, qu'elles devaient tout mettre en œuvre pour parvenir à la Paix Globale au Soudan et aux déclarations de Membre du Conseil Souverain et Commandant des Forces de Soutien Rapide (FSR), le Lt-Gén. Mohamed Hamdan Daglo qui s'était déclaré prêt à quitter son Poste au Conseil Souverain à Abdul-Aziz Al-Helo, Président du MPLS-N pour le bienêtre et en tant que Dot pour la Paix, ajoutant que de telles Déclarations confirment que les Commandants des FAS, de RSF et du Service de Sécurité sont pleinement disposés à Instaurer une Paix Globale, à en Assumer les Coûts et à Instaurer un Climat Propice à la Paix, à ce Stade Prioritaire, pour permettre au Soudan de dépasser les Horizons du Développement, Prospérité et réalisation du Slogan de la Révolution: Liberté, Paix et Justice,

Dans le même contexte, le Dr Osama Mohamed Saeed a appelé le Mouvement Abdul-Wahed à répondre à l'appel de la Raison et à la Bonne Initiative des FAS en se préparant à des Pourparlers en vue de la Paix, soulignant que le Changement en cours au Soudan ouvrait la Voie à la Paix et il faut saisir l'occasion historique de réaliser la Paix au Soudan.