Maroc: L'ONMT veut développer le tourisme golfique au Maroc

L'Office national marocain du tourisme (ONMT), la Fédération Royale marocaine de golf et l'Association internationale des voyagistes de golf (IAGTO) ont signé, récemment à Rabat, une convention de partenariat afin de développer le tourisme golfique au Maroc.

Ce protocole d'accord a pour objectif d'assurer à court terme l'augmentation du nombre de touristes et des recettes touristiques liées au golf, la création de plusieurs postes d'emplois dans les métiers du golf en capitalisant sur l'expérience dont dispose l'IAGTO, et le développement des golfs au Maroc en parfaite harmonie avec l'environnement et le développement durable du pays, indique l'ONMT dans un communiqué.

Concrètement, rapporte la MAP, ce partenariat permettra d'assurer une croissance durable du nombre de touristes golfeurs, qui sera à même d'accompagner l'évolution du nombre de parcours de golf au Maroc dans les différents clusters et de faire appel à de nouveaux marchés émetteurs de touristes golfeurs, ajoute la même source, relevant que l'amélioration de l'expérience golfique marocaine et le développement de golfs respectueux des environnements naturel, culturel et social figurent aussi parmi les préoccupations de cette convention.

"L'expérience golfique au Maroc est unique. Notre objectif aujourd'hui est de mettre en valeur les atouts de nos golfs et celle de nos destinations sur les marchés cibles et sur de nouveaux marchés en améliorant la communication et en encadrant la distribution avec une approche très innovante" souligne Adel El Fakir, directeur général de l'ONMT cité par le communiqué.

A cet effet, l'ONMT s'engage à mettre en place un dispositif communicationnel pour la promotion du produit golfique national, alors que l'IAGTO s'engage à apporter toute son expertise en vue d'appuyer la distribution et la commercialisation du produit golfique marocain notamment à travers la coordination de fam trips et workshops, l'intégration de la marque "Golf In Morocco" et des marques clusters les plus matures dans la communication on line et off line des opérateurs golfiques internationaux ou encore l'élargissement du réseau des tour-opérateurs affiliés à l'IAGTO commercialisant le produit golfique marocain.

Ce partenariat prendra effet à partir du mois d'avril 2020 jusqu'au 31 mars 2023, soit une durée de 3 ans.

Créée en 1997, l'IAGTO est présente dans 96 pays et compte plus de 2000 voyagistes, clubs, hôtels, terrains de golf, opérateurs réceptifs, compagnies aériennes, offices de tourisme... dont 529 tour-opérateurs spécialisés dans le golf.