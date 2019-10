Gabon: Denis Bouanga - Le Gabonais offre la victoire à l'AS Saint-Etienne

À domicile, les Girondins de Bordeaux se sont inclinés face à l'AS Saint-Étienne, dimanche, grâce à un but de Denis Bouanga. Les Verts se hissent ainsi provisoirement à la neuvième place du classement avec 14 points.

Les verts qui ont retrouvé de la forme et de la confiance depuis le limogeage de leur entraîneur, l'arrivée de Claude Puel et surtout la Victoire cruciale dans le derby face à l'Olympique Lyonnais. La rencontre était bien que morose fut dominée par les Girondins dans l'ensemble mais en toute fin de rencontre les Verts se sont montrés plus entreprenant et ont pu réaliser une deuxième victoire d'affilée qui les fait revenir en haut du tableau.

Après le derby face à Lyon, les Verts se sont imposés sur le fil dimanche à Bordeaux (1-0) lors de la dixième journée de L1. Saint-Étienne l'a emporté dans le temps additionnel grâce à un penalty transformé en force par Denis Bouanga (90+3) et sifflé à la suite d'une faute du défenseur Pablo sur Arnaud Nordin.

On se dirigeait donc vers un nul 0-0 mais dans le temps additionnel, Nordin tombait après un léger contact avec Pablo. M. Buquet n'hésitait pas et désignait le point de penalty. Une décision litigieuse mais la VAR confirmait. Bouanga prenait alors le ballon et ouvrait le score à la 90e+3 ! Contre le cours du jeu, l'AS Saint-Etienne s'imposait donc 1-0 grâce à un penalty de Denis Bouanga !