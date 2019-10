Cote d'Ivoire: Coupe de la Ligue - Quatre clubs de la Ligue1, s'arrêtent

Les 16e de finale ont fait de grosses victimes dans l'élite du football ivoirien. Dame coupe est capricieuse ! Certains clubs de Ligue1, l'ont appris à leur dépend lors des 16es de finales de la Coupe de la Ligue qui se sont disputés mercredi, jeudi, vendredi et samedi.

Ils sont pour l'instant quatre club à avoir fait leurs adieux à la compétition en attendant le cinquième, à l'issue de la dernière rencontre des 16es de finale qui opposera le Wac et l'Afad, deux autres clubs de la Ligue1. Sol Fc, Racing club d'Abidjan, la Soa et le Fc San Pedro ont été les plus grosses victimes de ce premier tour.

Parmi ces clubs, deux ont été éliminés par des équipes de la Ligue2. Sol Fc, le leader actuel de la Ligue1 est tombé face au Denguélé Fc, 7e de la ligue2 (groupe B). Le Racing club d'Abidjan, classé 6e de la Ligue1, a lui été battu aux tirs au but par la Jcat 12e, du groupe A de la ligue2.

La Soa, championne en titre de Côte d'Ivoire avait pour sa part subit la loi du Sporting de Gagnoa (1-2), dans un duel entre deux écuries de la ligue1. Enfin, le FC San Pedro, seule équipe ivoirienne encore en lice en coupe africaine s'est fait surprendre par Bouaké Fc (0-1).

Il faut rappeler que 12 équipes de la Ligue1 étaient engagées dans ces 16es de finale de la Coupe de la Ligue. Sept ont obtenu leur ticket pour le prochain tour pratiquement sur le fil.

L'Africa Sports et l'Asec mimosas, les deux clubs les plus populaires de Côte d'Ivoire ont souffert pour arracher leur qualification. L'Africa a eu raison de l'Es Bafing (1-0) et l'Asec a dû recourir aux tirs au but pour venir à bout de l'Es Bingerville.