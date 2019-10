Madagascar: Sakandro - Une journée dominicale conviviale à Ivato

L'association des Antemoro résidant à Antananarivo,FIANTA, a célébré hier le « Sakandro » au centre d'Etudes et de Formation Multimédia Ivato. Souvent confondu avec la fête de nouvel an malgache, Sakandro est un événement spécial pour les natifs de la région du Sud-Est en général et pour les Antemoro en particulier.

C'est un moment où les Antemoro se réunissent pour honorer et remercier Dieu et les ancêtres. Durant la cérémonie, trois zébus ont été sacrifiés. C'est d'ailleurs une occasion de dresser le bilan de l'année qui s'avère florissant pour Madagascar en général et la région Sud-Est en particulier. En outre ce jour du Sakandro permet aux membres d'ouvrir une nouvelle perspective pour l'avenir.

. « Le 19 octobre est la date idéale pour célébrer Sakandro » a avancé le président Emilien Randrianasoavina ; d'ailleurs le choix de cette date est le fruit d'une concertation des membres

La cérémonie a été assistée par divers artistes comme le roi du Salegy et le groupe Reziky.

Créé en 1975, FIANTA enregistre plus de 12 .000 membres actuellement. Elle est une association apolitique ayant un but précis : promouvoir la culture du Sud-Est de Madagascar.