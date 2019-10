Madagascar: Ambatovy - Le tournoi « Tretrika » pour soutenir le développement personnel des jeunes

Soutenir le développement personnel des jeunes à travers le sport, et plus précisément le football.

C'est alors dans le dessein de soutenir les jeunes dans ses zones d'implantation dans leur développement personnel, qu'Ambatovy a appuyé, depuis 2017, l'organisation d'un tournoi de football auquel participent les jeunes, filles et garçons, issus des cinq communes rurales : Ambohibary, Andasibe, Ambatovola, Beforona et Morarano Gara, ainsi qu'une équipe d'Ambatovy. L'objectif de ce tournoi baptisé « Tretrika » qui en est à sa cinquième édition cette année 2019, est de permettre à ces jeunes d'acquérir, entre autres, l'esprit d'équipe, le respect des règles et normes, et d'atteindre le dépassement de soi à travers la pratique d'une activité physique, sans oublier les bienfaits du sport sur la santé en général. Cela contribue effectivement à leur développement personnel et les prépare à devenir des responsables, des leaders et acteurs de développement dans leurs communes respectives.

Depuis la création de ce tournoi « Tretrika », près de 500 jeunes filles et garçons, y ont participé. Quant à l'édition 2019 qui s'est étalée sur un mois, elle fut remportée par l'équipe de Morarano Gara qui a battu en finale par 1 but à rien celle d'Andasibe, le 6 octobre dernier. Les joueurs de Morarano Gara ont, par la même occasion, gagné le trophée, un zébu et des équipements sportifs offerts par Ambatovy, tandis que toutes les équipes participantes ont reçu des maillots et des ballons.