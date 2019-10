Soudan: Communiqué sur le non-respect du cessez-le-feu

communiqué de presse

Khartoum — Les forces armées ont publié dimanche un communiqué de presse selon lequel les forces affiliées au mouvement d'Abdelwahid Mohamed Nour avaient violé le cessez-le-feu.

Ce qui suit est le texte de communiqué:

Au nom de Dieu le tout Miséricordieux le trés Miséricordieux

COMMUNIQUE

Violations du cessez-le-feu par les troupes appartenant au mouvement d'Abdelwahid Mohamed Nour

Les forces armées ont œuvré de différentes manières pour cesser le feu et stabiliser la situation dans les zones de contact avec les mouvements armés, le dernier pas était renouvellement du cessez-le-feu par le président du Conseil de Souveraineté et Commandant en Chef ,dans la résolution n ° 96 de 2019, nos citoyens , pour ne pas oublier on a œuvré à présenter la bonne intention en vue de ealiser la pas en liberant (21) prisonniers du mouvement Abdelwahid Mohamed Nour le samedi 19/10/2019, mais tous ces efforts n'ont pas été pris en compte et ont été recu par des mesures reflétant un esprit hostile ne correspondant pas aux aspirations et aux souhaits du peuple soudanais et le mouvement a attaqué nos forces dans plusieurs endroits sont les suivants:

Premièrement: Le 17/10/2019, les forces rebelles d'Abdelwahid ont attaqué les positions d'assurance pour nos forces dans la zone de Probas, à 8 km au nord-est de Kara, dans la direction de (Gabo) échangeant le feu contre nos forces , l'attaque est repoussée par les forces d'assurance.

Deuxièmement: Le 18 octobre 2019, les forces ennemies représentées dans le mouvement Abdelwahid Mohammed Nour ont attaqué le secteur de Kadnière à l'est de Jebel Marra , un échange des coups de feu a eu lieu contre les assaillants et ils ont été repoussés sans faire de pertes significatives.

La continuité de telles hostilités n'établit pas le climat de stabilité et de paix souhaité, nous affirmons la capacité des forces armées à réagir avec force aux violations commises contre leurs troupes, quels que soient leur taille et leur calendrier, et que la vigilance de leur personnel manquera l'occasion d'une agression sous toutes ses formes.

Dieu est grand et fierté pour le Soudan

Brig. Amir Mohamed Alhassan

Porte-parole des forces armées

Dimanche 20 octobre 2019