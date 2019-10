Cote d'Ivoire: Salon international de l'originalité d'Abidjan - Les innovations technologiques au cœur de la lutte contre la contrefaçon

Durant trois jours, le monde industriel va se retrouver pour débattre du piratage des produits, marques et services.

La 5e édition du Salon international de l'originalité, "Origigi 2019", se tiendra du 28 au 29 octobre à la Bibliothèque nationale d'Abidjan Plateau.

Véritable plateforme de mutualisation des expériences et expertises, en matière de sensibilisation et de lutte contre la contrefaçon, le piratage des produits, marques et services, l'édition 2019 porte sur le thème «Les innovations technologiques au cœur de la sensibilisation et de la lutte ».

Autour de ce thème, les experts de la lutte contre la fraude et la contrefaçon vont s'inscrirent dans une démarche de promotion de la qualité, de l'authenticité et de l'originalité des produits, marques et services.

Dans sa conception général, le Salon vise à soutenir les dispositifs et efforts déployés en faveur de la politique de lutte contre la fraude, le piratage et la contrefaçon, à sensibiliser, former, informer et fédérer les autorités, les opérateurs, les médias et les consommateurs.

« Pendant quatre années consécutives, le Salon Origigi a su fédérer des acteurs de qualité qui chaque année s'impliquent un peu plus dans la sensibilisation et la lutte.

Nous pensons que cette 5e édition aidera une fois de plus à impulser la sensibilisation, la communication autour des moyens et les innovations technologiques incontournables dans l'identification des fraudeurs et contrefacteurs.

Sans, bien sûr, perdre de vue les importants dispositifs juridiques prévus pour la répression ainsi que la mise en œuvre de programme de prévention », a indiqué, hier, Anges Félix N'Dakpri, Commissaire général, qui a rendu visite à la rédaction de Fraternité Matin pour annoncer l'évènement.

Qui, au niveau du programme, sera meublé par une cérémonie d'ouverture marquée, le 28 octobre, par la conférence inaugurale prononcée par le ministre du Commerce et de l'Industrie, Souleymane Diarrassouba. Suivront, le 29 octobre, les panels et expositions portant sur le thème principal de "Origigi 2019".