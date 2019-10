Ile Maurice: Roshi Bhadain - «Se tenir au-dessus de la mêlée»

Lui ne veut ni d'alliance ni ne veut faire de vaines promesses. Face à la presse ce lundi 21 octobre, Roshi Bhadain, Reform Party, a présenté ses 37 candidats pour ces élections générales. «Nous faisons une campagne différente des autres. Nous ne voulons pas d'élections malsaines. Nous voulons nous tenir au-dessus de la mêlée», a-t-il indiqué.

Parlant des candidats alignés, il a soutenu que ceux-ci sont «des plus intègres. Des professionnels et beaucoup de jeunes». A la population, il dira «donn nou enn vot pou securité, 2 vot pou sanzman et 3 votes pour réforme nou pays».

Roshi Bhadain est ensuite revenu sur les 15 engagements de son parti, soit Rs 15 000 pour chaque travailleur, soit une «Top Up allowance» du gouvernement avec le salaire minimum. La création de Job Centres dans les villes et villages où le chômeur peut s'inscrire directement. Pour Rs 10 000 par mois, tout jeune pourra aspirer à s'acheter un toit «Zero loan + Zero depôt». Et l'abolition de la pension à vie pour les ministres et députés, entre autres.

Voici la liste des candidats du Reform Party:

no.1

1. Leevy Jimmitry Frivet

2. Clive Wong

3. Sheldon Samoo

no.2

1. Aslam Ibrahim Mohamed IBRAHIM

MACTOOM (Aslam)

2. Ismael NAZIR

3. Sidic Baye Madarbux

no.3

1. Noushratte KAUDERALLY

2. Jabeen Bibi NOORDAULLY DHOOMUN

no.4

1. Nawsad Mohamed DAMAREE

No.5

1. Eric GRANDPORT

2. Bal Rajsingh Sharma BANDHU

(Dharam)

no.6

1. Marie Danielle SELVON

2. Dharmajaye RUCKTOOA (Anand)

no.7

1. Yugeshware RAMDOYAL (Ashwan)

2. BHEEROO Prakashsing

no.8

1. RAKATOO Naradgeer (Dev)

2. SEEKUNTO Gunshiam

no.9

1. BHEECARRY Priyam Gupta

no.10

1. Sonali BHUNJUN

no.11

1. Kaneesh MUNBODH

no.12

1. MAHADOO Harshani

no.13

1. Nishta BHOLA

2. Dikshit POTANAH

No.14

1. SAHYE Nekilesh

2. KANDASAMY Rajen

no.15

1. Yashni RAMLOCHUND

no.16

1. Mohammad Fardeen EBRAHIMSAIB

2. SOORJOO Amita Hema

no.17

1. Ralph Marie Pierre Jason CESARINE

no.18

1. Oubindro GHOSE (Nitin)

2. PAPIGADU Disha Smita

no.19

1. Sheik Ameerane Banon AUCKLOO

(Ameerane)

2. Preetam SEEWOOCHURN

3. Ramalingum ERSAPAH (Rama)

no.20

1. Sudarshan BHADAIN (Roshi)

2. Jean Daniel EMILIEN

3. Kaveedas Pillay TIRVENGADUM (Miven)