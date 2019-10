Cote d'Ivoire: Toulouse - Le PSG, Gradel s'y verrait bien

Ancien joueur de l'AS Saint-Etienne et désormais un des éléments clés de Toulouse FC, Max-Alain Gradel ambitionne de jouer dans un club plus huppé. Et si jamais le Paris Saint Germain lui est proposé, l'attaquant ivoirien ne dira pas non.

Invité sur le plateau de Canal Football Club ce dimanche, Gradel a expliqué qu'il prendrait du plaisir à jouer avec les stars du club de la capitale.

« Je ne dis pas que j'ai le niveau pour être titulaire au PSG mais si on me donne la chance d'évoluer au PSG, sur le terrain avec ces joueurs-là, je vais me régaler ! Jouer au PSG, ça doit être le régal tout le temps. Ce sont des joueurs hors normes, de classe mondiale », a-t-il indiqué.