Afrique de l'Est: COSAFA U17 - La Zambie remporte le trophée

Un nouveau champion au tournoi des nations cadets du COSAFA (Conseil des Fédérations d'Afrique Australe). La Zambie succède à l'Angola après sa victoire 2-0 en finale sur le Mozambique.

Invaincus depuis le début du tournoi, les Young Chipolopolos ont maintenu leur forme en finale dimanche. Un but de Joseph Banda puis un autre en fin de match de Rickson Ng'ambi ont donné le succès.

La Zambie a inscrit 20 buts en 5 matchs, ne concédant que 2.

En match pour la troisième place, l'Angola a dominé l'eSwatini 5-0 avec un quadruplé de Valdemiro Domingos.

COSAFA U17 YOUTH CHAMPIONSHIP

Eswatini 🇸🇿 0-5 🇦🇴 Angola

Man of the Match

Valdemiro Domingos gets his man of the Match award plus match ball after his goal scoring marathon of 4 goals!

Congratulations!#COSAFAU17 #COSAFATV pic.twitter.com/NdNPjaMdJa

- COSAFA (@COSAFAMEDIA) October 20, 2019

L'ex Swaziland repart avec le trophée de Fair-Play du tournoi.

Au titre des récompenses, les Zambiens Moses Mulenga et Iford Mwale sont respectivement désigné Meilleur joueur et meilleur gardien.

Le Mozambicain Simon Cipriano repart avec le Soulier d'Or, fruit de ses 5 buts dans la compétition. Un prix qu'il devra partager avec l'Angolais Valdemiro Domingos et le Zambien Rickson Ng'ambi également à 5 réalisations.