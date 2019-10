Nigeria: Tony Elumelu aux entrepreneurs de Cabo-Verde - « Le parcours de l'entrepreneur implique le travail acharné, la discipline et le sacrifice »

Tony Onyemaechi Elumelu, président du Heirs Holdings, de la United Bank for Africa, Transcorp et fondateur de la Fondation Tony Elumelu, a indiqué le rôle important des gouvernements dans la création d'un environnement favorable à l'épanouissement des petites et moyennes entreprises.

S'exprimant lors du Forum Youth Konnekt au Cap-Vert, Tony O. Elumelu, investisseur et philanthrope africain, promoteur de la Fondation Tony Elumelu (TEF) et Président du Conseil d'Administration de United Bank for Africa (UBA), a invité les entrepreneurs à s'engager dans le travail acharné, à faire preuve de discipline et à faire des sacrifices dans la voie de la réussite entrepreneuriale.

Il s'est adressé aux jeunes entrepreneurs cap-verdiens dans le cadre d'un forum sur le thème 'La Jeunesse africaine : perspectives et opportunités', où il a partagé des pépites de sa riche expérience d'entrepreneur ayant investi avec des réussites en investissant en Afrique.

Tony O. Elumelu, Promoteur de la Fondation Tony Elumelu et Président du Conseil d'Administration de United Bank for Africa (UBA) avec S.E. José Ulisses de Pina Correia e Silva, Premier ministre du Cap-Vert et Carlos do Canto Monteiro, Vice-ministre de la Jeunesse du Cap-Vert au Forum Youth Konnect au Cap Vert le 17 octobre 2019.

« L'entreprenariat est un voyage à long terme. Il n'y a pas de solution miracle. Vous allez commettre des erreurs. Vous ferez face à des défis.

Pour réussir ce voyage, vous devez faire preuve de discipline, faire des sacrifices et des économies pour atteindre vos objectifs », a-t-il déclaré.

L'audience comprenait des dirigeants du secteur public - le Président du Cap-Vert, S.E. Jorge Carlos de Almeida Fonseca OICVV et le Premier ministre, S.E. José Ulisses de Pina Ceorreia e Silva, ainsi que des partenaires de développement, le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD).

Elumelu s'est adressé à ces parties prenantes, soulignant le rôle important que joue le gouvernement dans la création d'un environnement favorable à l'épanouissement des petites et moyennes entreprises, tout en félicitant le gouvernement du Cap-Vert pour ses réformes engagées et délibérées visant à stimuler l'entreprenariat en Afrique lusophone.

Il a déclaré que l'avenir du continent africain est entre les mains des jeunes africains et que ceux-ci doivent être autonomisés à réaliser l'ambition d'un continent bien développé.

Il a déclaré : 'Le Premier ministre m'a parlé de l'incitatif fiscal mis en place. Il a parlé de l'ouverture du pays au tourisme et au transport aérien, ainsi que de l'engagement envers les entrepreneurs, en s'assurant que ceux qui s'intéressent à l'agriculture, aux TIC et à d'autres domaines sont soutenus pour réussir.

Il m'a parlé de la possibilité de rencontrer certains d'entre vous et de voir comment la Fondation Tony Elumelu peut soutenir certains d'entre vous. C'est ce que nous attendons de nos dirigeants africains : leur faire savoir que l'avenir de l'Afrique est effectivement entre vos mains', a déclaré M. Elumelu.

Dans son discours liminaire, le président du Cap-Vert, S.E. Jorge Carlos de Almeida Fonseca, OICVV, a exprimé sa gratitude à Tony Elumelu pour avoir été le pionnier du mouvement entrepreneurial sur le continent africain.

"Merci à Tony Elumelu pour ce que vous faites pour les jeunes en Afrique, en particulier les jeunes de Cap Vert" a-t-il déclaré.

Le Premier ministre, S.E. José Ulisses de Pina Ceorreia e Silva a également félicité Tony Elumelu et l'engagement de sa Fondation pour autonomiser les entrepreneurs africains à travers le continent.

Le mouvement entrepreneurial mené par la Fondation Tony Elumelu a attiré l'attention du secteur public africain et est rapidement devenu un modèle de développement accéléré de l'économie africaine.

Son objectif est de tirer parti de la population jeune pour créer des emplois, générer des revenus et éliminer la pauvreté sur le continent.

À ce jour, TEF a autonomisé 7, 531 entrepreneurs dans 54 pays africains (dont 19 du Cap-Vert), et envisage d'ouvrir à nouveau son portail de candidatures pour la 6ème cohorte de son programme d'Entreprenariat le 1er janvier 2020.

Organisé par le ministère national de la Jeunesse et le gouvernement Cap-Verdien, Youth Konnekt est l'un des nombreux plans mis en œuvre par le pays pour renforcer ses plans visant à stimuler l'entreprenariat dans la région.