Cote d'Ivoire: Tourisme/Table-ronde des bailleurs à Dubaï - Siandou Fofana mobilise 5 milliards de dollars !

Invités à prendre toute leur part dans l'ambitieuse stratégie nationale de développement touristique, « Sublime Côte d'Ivoire », les fonds souverains et autres structures d'investissements présents à la Table-ronde des bailleurs à Dubaï les 20 et 21 octobre au Palace Ritz-Carlton de Dubaï international Financial City, ont marqué leur intérêt pour la destination ivoirienne.

Au total, ce sont un peu plus de 5 milliards de dollars US que le Ministre du Tourisme et des Loisirs, Siandou Fofana, a glané auprès des bailleurs, investisseurs et fonds souverains. Soit environ 2500 milliards de FCFA.

L'ancien international ivoirien, Didier Drogba et CEO de la Holding Gfa était aux côtés du ministre ivoirien du Tourisme et des Loisirs.

A noter que cette table-ronde vise à mobiliser les partenaires dans la mise en œuvre de "Sublime Côte d'Ivoire", la stratégie nationale de développement touristique...