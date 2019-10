Congo-Brazzaville: Gastronomie - Recettes et techniques culinaires du Congo perpétuées sur un support écrit

"Cuisine congolaise", un nouvel ouvrage illustré, a été présenté au grand public, le 19 octobre, au restaurant Mami wata à Brazzaville. Ce livre expose, en cent vingt-huit pages, plus de cinquante recettes cultes et quelques astuces culinaires expliquant étape par étape comment maîtriser la préparation, la cuisson et la présentation de repas locaux.

C'est dans une atmosphère détendue sur la terrasse du restaurant Mami wata, avec vue sur le majestueux fleuve Congo et la ville de Kinshasa, que s'est déroulée en soirée la présentation-dédicace de l'ouvrage « Cuisine congolaise ». Les responsables et le personnel dudit restaurant, de la maison d'édition Les manguiers, les écrivains et biens d'autres amoureux du livre et de la gastronomie étaient au rendez-vous.

Publié en juin aux éditions Les manguiers par le restaurant Mami wata, ce livre concocté en huit parties distinctes propose une gastronomie pour toutes les occasions. Richement illustré tout en couleur, il embarque pour une immersion gourmande et dévoile différents portraits de plats, garnitures, desserts et cocktails phares de la tradition congolaise.

À travers son exploration, il est vrai que « Cuisine congolaise » aborde aussi bien la haute gastronomie que la cuisine de tous les jours, dans un mélange de styles d'écriture à la fois décalés et sérieux. Des plats tels que samoussas de bœuf, courges aux poissons, médaillons de filet de bœuf de Kindamba sauce au vin de palme, ngoki à l'oseille, poisson salé aux aubergines, saka-saka, poulet à la mouambe, tarte à la banane, gambas à la diable... sont à découvrir dans ce livre, accessible même aux cuisiniers apprentis. Les recettes élaborées dans ce manuel ont été réalisées par deux chefs cuisiniers du restaurant Mami wata : Miclar Rodelin Kiyindou et Roland Brice Mayetela.

« L'écriture de ce livre a été pleine de découvertes, de moments délicieux et de partage. Ce fut une très belle aventure humaine qui vise avant tout à conserver le patrimoine culinaire du pays sur écrit, afin de le transmettre de génération en génération. Aussi, nous souhaitions faire découvrir et exporter cette gastronomie congolaise riche en senteurs et saveurs à travers le monde », a souligné Serge Mouyi, propriétaire du restaurant Mami wata.

Même sentiment du côté de Margaret Mpiani, préfacière du livre « Cuisine congolaise », qui estime que tout le monde n'a pas l'occasion de voyager, mais le livre peut aller partout et faire découvrir la culture, la tradition et la beauté d'un peuple. « À travers ce livre, il est aussi question de décomplexer les populations et de les emmener à réaliser elles-mêmes de véritables délices à partager en couple ou en famille », a-t-elle ajouté.

La politique qui sous-tend ce livre n'est pas que gastronomique. « L'initiative de cristalliser et de vulgariser le génie culinaire congolais, au moyen d'un support écrit, intègre bien le tourisme, l'un des axes prioritaires du plan national de développement 2018-2022. En effet, l'initiative privée est aujourd'hui un modèle de satisfaction pour les acteurs publics et l'ensemble de la population. Nous désirons ainsi que ce genre d'actions se perpétue car il contribue de façon efficace à la pérennisation de la mémoire culinaire collective, à la vente de la destination Congo et à la diversification de l'économie », a évoqué Lydie Pongault, directrice de la librairie Les manguiers et conseiller à la Culture, arts et tourisme du chef de l'État.

Dans le but de rendre plus vivant ce rendez-vous culinaire, le restaurant Mami wata a offert au public plusieurs dégustations de divers plats locaux et succulents, à en croire les invités.

Notons que depuis plusieurs années, le restaurant Mami wata est compté parmi les références gastronomiques à Brazzaville. Il accueille et forge des professionnels du secteur touristique et culinaire à travers son noble espace. « Cuisine congolaise » est disponible à la librairie Les manguiers et sur Amazon.