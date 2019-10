Congo-Brazzaville: CAN de handball seniors hommes - Le Congo évoluera dans le groupe D

Le tirage au sort de la compétition prévue en 2020, en terre tunisienne, a placé les Congolais dans la même poule que les Marocains, les Algériens, les Sénégalais et les Zambiens.

La cérémonie de tirage au sort s'est déroulée, le 19 octobre à Tunis, la capitale tunisienne. Dix-sept équipes, divisées en quatre groupes, participeront à la compétition continentale qui aura lieu du 16 au 26 janvier 2020, à Hamamet et Rades, en Tunisie.

Le Congo, éliminé en quarts de finale par l'Egypte lors de la dernière édition, devrait déjà se lancer dans la phase des préparatifs. En effet, au terme du tirage, presque tous les spécialistes s'accordent à reconnaître que le groupe dans lequel il est logé est le plus coriace à cause du palmarès de ses différents adversaires. Ce groupe, contrairement aux autres, compte cinq équipes au lieu de quatre. Tout est certes possible pour l'équipe congolaise de tirer son épingle du jeu, à condition de se préparer sérieusement à cette compétition.

Si le groupe A est composé de l'Egypte, de la République démocratique du Congo, de la Guinée et du Kenya, le groupe B, lui, compte l'Angola, le Gabon, le Nigeria et la Libye. Le groupe C, par compte, est composé du Cameroun, de la Côte d'Ivoire, du Cap-Vert et laTunisie (pays hôte).