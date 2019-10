Congo-Brazzaville: Football - La diaspora d'Allembé à Brazzaville s'impose face à celle de Nianga

Allembé Sport, représentant la sous-préfecture d'Allembé, département des Plateaux, a battu, le 19 octobre au terrain du lycée Antonio-Agostinho-Neto, dans le sixième arrondissement de Brazzaville, Talangaï, le Dynamique amour et rêve de Nianga (2-1), du département du Niari.

Disputée en présence de plusieurs députés, la rencontre qui a mis aux prises l'équipe des ressortissants du district d'Allembé à celle de ceux de Nianga a tenu toutes ses promesses. Elle s'inscrivait, en effet, dans le cadre du renforcement des liens de fraternité et d'amitié entre les deux districts.

Menés au score suite à un pénalty transformé par le capitaine de l'équipe de Nianga, les joueurs d'Allembé sport sont revenus au score, sur un penalty également, avant d'inscrire le but salvateur dans les ultimes minutes du match.

En sa qualité de présidente d'honneur du Dynamique amour et rêve de Nianga, la ministre de la Jeunesse et de l'éducation civique, Destinée Hermella Doukaga, a signifié que ce genre d'activités permet aux participants non seulement se découvrir, mais également de partager leurs cultures et traditions. Elle a, en outre, rappelé que c'est une manière de célébrer le mois de lutte contre le cancer dit "Octobre rose", à travers le sport.

« Nous avons choisi le sport pour célébrer le rapprochement entre les deux districts, parce que c'est une manière pour nous de magnifier le vire-ensemble, parce que le sport unit les peuples et favorise le bien-être et la santé. Nous sommes en octobre, un mois de sensibilisation et de lutte contre le cancer à travers le sport. Le plus important, c'est de se retrouver, passer un moment ensemble, car il n'y a eu ni vainqueur ni vaincu. C'est la jeunesse et le sport qui ont gagné », a indiqué Destinée Hermella Doukaga.

Le député du district d'Allembé, Jean-Pierre Ibombo, président d'honneur d'Allembé sport, a abondé dans le même sens pour notifier que le match retour aura lieu dans les tout prochains jours mais le lieu et la date restent à déterminer. « Ces deux districts sont chacun à l'extrême du pays, mais madame la ministre a eu une bonne initiative de faire un brassage entre nos différents jeunes », a-t-il expliqué.

Notons que cette rencontre sportive avait aussi un aspect culturel, puisqu'elle a été agrémentée par différents groupes traditionnels issus de ces deux localités de la République.