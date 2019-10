Sénégal/Guinée: Eliminatoires CHAN 2020 - Les «Lions» calent encore face au Syli

Après sa courte avance (1-0) lors de la manche aller à Thiès, le Sénégal avait une belle occasion d'embarquer dans le wagon qui mène au prochain Championnat d'Afrique des nations (CHAN) prévu au Cameroun en 2020.

Mais, les «Lions» sont encore passés à la trappe, face au Syli de la Guinée. Si l'équipe guinéenne a réussi à refaire son retard et à s'imposer lors de la séance des tirs au but (1-0, Tab 3-1), c'est une belle occasion de gâcher pour les «Lions» qui ne sont plus qualifiés depuis trois éditions.

L'équipe du Sénégal a encore raté le train qui mène au Championnat d'Afrique des nations (Chan) que seize sélections locales vont disputer en 2029 au Cameroun.

Sortis victorieux de la phase aller à Thiès sur le score étriqué de 1 à 0 et forts de leur trophée de l'UFOA, remporté, il y a quelques jours, face au Ghana, les Lions avaient le défi de parachever leur saison en préservant leur courte avance et de tuer le signe indien qui poursuit le Sénégal face à la Guinée et à ce même stade de compétition.

Dans cet élan, les hommes de Serigne Saliou Dia ont pourtant tenu bon durant une première période plutôt équilibré avec une bonne présence dans les duels et un jeu sénégalais plus porté à l'avant.

Cette domination des partenaires de Pape Seydou Ndiaye sera toutefois stérile puisqu'ils vont manquer de précisions sur toutes ces occasions franches qu'ils réussiront à ses construire dans la surface guinéenne.

Même s'ils parviennent à préserver la courte avance de l'aller à la fin de la première période, les Sénégalais vont complément déjouer et recroqueviller dans leur zone.

A la 48ème minute, les Guinéens se montrent plus dangereux en attaque et profitent d'une combinaison à l'entrée de la surface pour trouver la faille sur une lourde frappe de Mamadouba Bangoura ; imparable pour le portier des «Lions» qui a supplée Pape Seydou Ndiaye.

Le Sénégal subit le jeu imposé en deuxième période par le Guinée. Le Syli local aura même pu être récompensé dés 71ème minute sur un tir qui échoue sur le poteau. A égalité au terme de leur double confrontation des deux rencontres (1-1), le Sénégal cherchait le salut dans la séance de tirs au but.

Mais dans cette épreuve, les «Lions» vont encore flancher avec un seul tir marqué sur quatre. Ils ouvrent du coup la voie à la Guinée qui empoche le ticket et brise une fois de plus le rêve du Sénégal de retrouver le CHAN après avoir brillé par son absence lors des trois précédentes éditions. Leur dernière participation à cette compétition date de la deuxième édition en 2011.