Burkina Faso: Semaine de la croissance verte mondiale - Pour libérer le potentiel des énergies renouvelables

La 7e édition de la semaine mondiale de la croissance s'est ouverte le 21 octobre 2019, à Seoul, en Corée du Sud.

Le monde peut libérer le potentiel des énergies renouvelables pour impacter le développement. C'est l'ambition que nourrit la semaine de la croissance verte mondiale(GGGI), dont la septième session, s'est ouverte hier 21 octobre à Séoul en Corée du Sud.

La rencontre présente les principales stratégies et innovations pour promouvoir et accélérer l'intensification des énergies renouvelables et les mesures connexes.

« Pour les pays en développement, en particulier, la transformation de l'énergie verte peut être un pont à la modernisation, à la croissance économique et à une plus grande intégration sociale », a souligné le président GGGI, Ban Ki-Moon, ancien secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, dans son discours vidéo diffusé à l'ouverture des travaux.

Le directeur général de GGGI, Frank Rijsberman, a indiqué que l'énergie renouvelable offre une opportunité d'investissement pour le secteur privé et pour la création d'emplois verts, tout en contribuant à la réduction de la pollution de l'air et des gaz à effet de serre.

Selon le directeur général adjoint et chef de la croissance verte de planification et de mise en œuvre, Hyoeun Jenny Kim, plus de 900 participants de plus de 40 pays sont à la Semaine croissance verte mondiale 2019.

La croissance verte mondiale 2030, une initiative de l'ancien secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, Ban Ki-Moon, est un mécanisme pour expliquer et promouvoir le modèle vert de développement à travers le monde.

Sa conviction est faite que ce sont les chefs d'Etats ayant montré un engagement personnel et réussi à mettre en œuvre un modèle vert de croissance dans leurs pays qui sont les plus grands défenseurs de cette campagne.

C'est dans ce sens que le GGGI a choisi le président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré, comme champion de la croissance verte, aux côtés d'autres dirigeants du monde dont le président rwandais, Paul Kagamé, les premiers ministres danois, Løkke Rasmussen, norvégien, Erna Solberg.

Aujourd'hui 22 octobre se tiendra la conférence internationale sur les énergies renouvelables à laquelle prendra part le ministre de l'Energie, Ismaël Bachir Ouédraogo.

Le chef du département de l'Environnement, de l'Economie verte et du Changement climatique, Batio Bassière est attendu demain 23 octobre dans la capitale sud-coréénne.