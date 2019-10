Ile Maurice: No. 4 - La colère gronde contre les candidats de l'Alliance Nationale

«Ils ne voteront pas et encourageront les autres à en faire de même.» Les habitants de Terre-Rouge - Le Hochet réclament une révision de la liste des candidats présentés par l'Alliance Nationale pour le no. 4 : Mireille Martin, Aurore Perraud et Pradeep Jeeha. «Le leader du Parti travailliste avait dit qu'il y aurait de nouveaux candidats, des jeunes surtout. Nous ne voyons pas de changement», affirment-ils dans une réunion nocturne ce lundi. Et ils maintiennent que s'il n'y a pas de changement, ils ne voteront pas pour ces candidats.

Selon eux, il n'y a pas de vrai représentant du PTr dans cette circonscription. «Ce sont ceux qui ont travaillé dur sur le terrain qui méritent d'avoir un 'ticket'. Nous n'avons pas vu Mireille Martin sur le terrain», s'exclament-ils. Et d'ajouter que, par exemple, Didier Moutou était très présent sur le terrain. «Il a su convaincre les habitants et il était à l'écoute lors des réunions et des exercices de porte-à-porte.»