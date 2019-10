Soudan: Premier ministre - Nos priorités sont la paix et la stabilité économique

Khartoum — Le Premier ministre Abdallah Hamdok a déclaré que les priorités de son gouvernement étaient de répondre aux demandes urgentes et aux rêves du peuple visant à instaurer la stabilité économique et la paix, les conditions propices à la durabilité de la démocratie, soulignant que les préoccupations des citoyens étaient les nôtres, car nous représentons la population. Il a déclaré que le gouvernement travaillait d'arrache-pied pour résoudre ce problème à court et à long terme et qu'il était pleinement conscient du problème des transports, soulignant l'élaboration de propositions concrètes pour résoudre le problème des transports dans les jours à venir.

Dans un discours qu'il a prononcé devant le peuple soudanais lundi soir à l'occasion du 55e anniversaire de la glorieuse révolution d'octobre, M. Hamdok a souligné l'intérêt croissant de l'État pour l'éducation et a précisé que de nombreux programmes et activités seraient détaillés par les autorités concernées dans les frais de scolarité et l'environnement éducatif. Il a souligné que la nomination de nouveaux vice-chanceliers d'universités est l'un des aspects de l'après-changement visant à créer un environnement universitaire propice à l'accueil des étudiants.

Le Premier ministre a renouvelé son grand intérêt pour la santé publique des citoyens et l'assainissement de l'environnement ainsi que les services médicaux, notant que la période à venir verra un changement remarquable dans le type et la qualité des services médicaux et facilitera leur accès.

M. Hamdok a déclaré que les travaux de l'autorité de transition étaient soumis à de nombreux obstacles. Certains de ces obstacles avaient été délibérément mis en place, soulignant la détermination de surmonter ces difficultés, aussi complexes soient-elles, et de surmonter ces obstacles, aussi importants soient-ils, grâce à la cohésion et à la solidarité nécessaires pour avancer.

"Notre approche de l'action ne sera pas basée sur des promesses vides et imaginaires. Nous ne proposerons pas à nos populations des projets impossibles ou des programmes irréalistes. Nous veillerons à la transparence et à la crédibilité en présentant ce que nous avons accompli et ce que nous pouvons accomplir sans augmenter ni occulter. Nous espérons ne pas être tous seuls à réaliser les objectifs de la révolution et de pousser notre pays dans des ports sûrs économiquement, politiquement et socialement.

M.Hamdok a ajouté que le processus de changement est un processus continu et que la révolution a besoin d'un effort croissant pour le mener à bien et atteindre pleinement ses objectifs, et que le gouvernement et le peuple doivent veiller sur ces objectifs-là et que nous devons prouver que nous ne nous reposerons pas tant que notre révolution n'atteint pas la victoire claire.