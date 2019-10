Angola: La Cour des comptes intensifie le contrôle des fonds publics

Luanda — Une nouvelle procédure de vérification baptisée « contrôle concomitant » sera instaurée en Angola par la Cour des comptes, dès l'année 2020.

Assurer le suivi d'exécution des actes et des contrats avant d'être conclus, à travers des enquêtes et des écoutes de nature opérationnelle, tel est le but de la mise en place de cette nouvelle procédure.

Intervenant lundi, à Luanda, dans une réunion méthodologique de cadres, la présidente dudit tribunal, Exalgina Gamboa, a affirmé que la procédure (le contrôle) s'inscrit dans la révision de la Loi organique de la Cour des comptes, qui introduit des changements structuraux et des nouvelles compétences.

Il s'agit d'un pas vers le perfectionnement du système de contrôle de fonds publics, soit une assurance contre les crimes de corruption, a-t-elle ajouté devant les spécialistes nationaux et étrangers invités à cette réunion, qui se tient du 21 au 25 octobre 2019.

Ces défis sont étroitement liés à l'objectif stratégique de la restauration du système intégré de gestion et de numérisation des dossiers de la Cour des comptes.

L'ère numérique ne correspond plus au système manuel ni à la bureaucratie existante dans la Cour des comptes, d'où la nécessité d'un changement de paradigme.

Exalgina Gamboa a souligné que le changement visait à placer la Cour des comptes au même niveau que d'autres institutions supérieures de contrôle et alignés aux outils modernes internationaux.

Lié au Plan stratégique de la Cour des comptes, la nouvelle procédure a regroupé trois documents qui complètent la définition des objectifs et des priorités des quatre prochaines années, notamment le Plan Directeur des Ressources Humaines, des Technologies de l'Information (TIC) et de Communication et Image.

La Cour des comptes, seule, ne pourrait pas exercer convenablement le contrôle, d'où elle nécessite l'appui de l'Assemblée Nationale (Parlement), des Tribunaux, du Bureau du Procureur Général de la République (PGR), et de l'Inspection Générale de l'Administration de l'État (IGAE).